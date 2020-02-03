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حوادث

بعد مراجعة الكاميرات .. مصدر أمنى يكشف ملابسات حادث الرئيس التنفيذى لـ أوراسكوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:45 ص
خالد بشارة
خالد بشارة
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مصطفى الرماح

أكد مصدر أمنى أنه فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص بالرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق  خالد بشارة ، والذى أسفر عن وفاته، فقد تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير إتجاهه بشكل مفاجئ إختلت عجلة القيادة،  ما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرسانى كائن بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية ونتج عنها وفاته، وأن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى.

كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون ،وأنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه، وأنه فيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق فإن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

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وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار يحيي الزراع المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، صرحت بدفن جثة خالد بشارة الذي لقى مصرعه في حادث مروع على الطريق الدائري بمنطقة الرماية.

وقررت النيابة انتداب لجنة فنية لفحص سيارة خالد بشارة لمعرفة سبب الحادث وفحص كاميرات المرور الخاصة بالطريق، وكذلك طلب تحريات المباحث حول الحادث.

بداية الحادث بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من قيادات الطريق الدائري أفاد بانقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بالسور الحديدي للطريق أعلى منطقة الرماية.

وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث لسرعة إنقاذ المتواجدين في الحادث ورفع السيارة.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة ملاكى ماركة مرسيدس g63، انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري وتوفي قائدها في الحال كما شرحت التحريات أن قائد السيارة هو خالد بشارة، ويعمل مديرًا عامًا للعمليات لدى شركة أوراسكوم تيليكوم.

خالد بشارة مواليد 1971 وحصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في علوم الحاسب  كما شغل خالد بشارة منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة كما أنه أحد أعضاء مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة منذ عام 2003 وعضو مجلس إدارة بشركة ويند للاتصالات.

تم تعيين خالد بشارة مديرًا عامًا للعمليات لدى أوراسكوم تيليكوم في أبريل 2009  كما يشغل خالد بشارة منصب مدير عام العمليات لشركة ويند للاتصالات ويتمتع خالد بشارة بخبرات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علاوة على خبراته في تنظيم المشاريع.

ترأس خالد بشارة وحدة الخط الثابت والبوابة التجارية لدى شركة ويند للاتصالات اعتبارًا من عام 2005 وترقى في المناصب حتى تم تعيينه الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

لعب خالد بشارة دورًا جوهريًا ومؤثرًا في إعادة هيكلة تنظيم الشركة مما ترتب عليه إحداث تحوّل إيجابي في شركة ويند لتصبح واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في تشغيل الهاتف المحمول والخطوط الأرضية اختارت مجلة Egypt Business Today خالد بشارة ليكون أفضل رئيس تنفيذي للعام تحت سن 40 عامًا.
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