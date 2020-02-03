حسن شاكوش يكشف عمله قبل الغناء.. ومؤهله الدراسي

قال المطرب الشعبي حسن شاكوش إنه كان لاعب كرة قدم في الإسماعيلي والمصرية للاتصالات، وكان يجيد في مركز الدفاع ولا يستطيع أحد المرور منه، وأطلقوا عليه شاكوش لقوته وقدرته في التصدي للمهاجمين.
وأضاف حسن شاكوش، في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» على قناة النهار، إنني كنت أتمني أن أكون مطربا، وبسبب عشرين ألف جنيه لم أكمل مسيرتي في كرة القدم ولم يتم التعاقد معي.
واختتم حسن شاكوس، في حلقته المتلفزة، قائلًا: «كنت أتمني أن أكون في الكورة مثل وائل جمعة وعلي جبر».
وتابع حسن شاكوش، أنه توقف عن التعليم في الصف الثالث الاعدادى والكورة بعدته عن التعليم لكنه الفترة القادمة سيكمل تعليمه وسيدرس موسيقي أيضا ليطور ما يقدمه من أغان.
وأضاف حسن شاكوش خلال لقائه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، انه "يتمنى يغنى حاجة لـ عمرو مصطفى الملحن و المطرب الكبير.
وتابع شاكوش أنه التقى بالفنان الكبير أحمد عدوية الذى دعمه كثير. و قال :" شد حيلك انت هتبقى عدوية التانى يا شاكوش، وبالنسبة للدراما انا قدمت أغنية مع الفنان احمد مكى في الكبير أوى الجزء الثالث، ومع الفنان محمد رمضان في فيلم واحد صعيدى.