حسن شاكوش يكشف عمله قبل الغناء.. ومؤهله الدراسي

قال المطرب الشعبي حسن شاكوش إنه كان لاعب كرة قدم في الإسماعيلي والمصرية للاتصالات، وكان يجيد في مركز الدفاع ولا يستطيع أحد المرور منه، وأطلقوا عليه شاكوش لقوته وقدرته في التصدي للمهاجمين.





وأضاف حسن شاكوش، في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» على قناة النهار، إنني كنت أتمني أن أكون مطربا، وبسبب عشرين ألف جنيه لم أكمل مسيرتي في كرة القدم ولم يتم التعاقد معي.





واختتم حسن شاكوس، في حلقته المتلفزة، قائلًا: «كنت أتمني أن أكون في الكورة مثل وائل جمعة وعلي جبر».



