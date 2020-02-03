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رياضة

تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان في الدوري

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
اختار الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق تشكيل لاعبيه لمواجهة أسوان اليوم، في افتتاح الجولة الــ16 لمسابقة الدورى العام.

شهد التشكيل مشاركة أحمد مدبولى بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

التشكيل كالتالى 

 حراسة المرمى .. محمد فوزى 

 خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى  

خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف 

 خط الهجوم .. شيلونجو  

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل ، محمد مخلوف ، محمد بيومى ، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى
تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان في الدوري
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