جني الأرباح يفقد بورصة مصر أكثر من ملياري جنيه ومؤشرها يسجل خسائر هامشية

دفعت عمليات البيع لجني الأرباح مؤشرات البورصة لتسجيل تراجعات طفيفة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق على مدار الجلسات الماضية؛ تأثرا بإعلان (إس تي سي) للاتصالات السعودية نيتها شراء فودافون مصر ما انعكس إيجابيا على أداء قطاع الاتصالات بالبورصة ليقود بقية القطاعات لنشاط قوي.





وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 02ر2 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 08ر704 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات خارج المقصورة بقيمة بلغت نحو 640 مليون جنيه.





وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على تراجع هامشي نسبته 08ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 33ر13878 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر0 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 49ر1265 نقطة، وامتدت التراجعات الهامشية إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 16ر0 في المائة من قيمته لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 57ر1383 نقطة.





في هذا الإطار، قال حسني السيد محلل أسواق المال، إن أداء البورصة تأثر خلال تعاملات اليوم بعمليات جني الأرباح التي شهدتها أسهم قطاع الاتصالات بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الجلسات الماضية على خلفية صفقة بيع فودافون مصر.





وأضاف أن شرائح كبيرة من المستثمرين الأفراد فضلوا البيع وجني الأرباح السريعة ما خلق ضغوطا على مؤشرات السوق خلال جلسة اليوم، وإن قابلها عمليات اقتناص فرص شرائية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار بمختلف فئاتها المحلية والعربية والأجنبية.





وأشار إلى أن نجاح مؤشر البورصة خلال الجلسات القليلة المقبلة في الاستقرار أعلى مستوى 13650 نقطة، سيؤهله لموجة صعود جديدة على المدى القصير والمتوسط مستهدفا مستوى 14200 نقطة ثم 15 ألف نقطة قد يدعم ذلك أنباء إيجابية على صعيد نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح، واتجاه الشركات لزيادة رؤوس أموالها مع الإعلان عن الأرباح المجمعة لعام 2019، والتي قد تبدأ بقطاع البنوك.