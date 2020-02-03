وافدو جامعة عين شمس يواصلون حصد الميداليات الذهبية بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس

شارك وفد جامعة عين شمس للطلاب الوافدين في بدء فاعليات حفل الملتقى الرياضي الأول للوافدين بجامعة قناة السويس والذي يعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.









تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئاسة أ.د. عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, اشراف د. عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة



