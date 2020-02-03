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تعليم

وافدو جامعة عين شمس يواصلون حصد الميداليات الذهبية بالملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:40 م
وافدين جامعة عين
وافدين جامعة عين شمس يواصلون حصد الميداليات الذهبية بالملتقى
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حسام الفقي
شارك وفد جامعة عين شمس للطلاب الوافدين في بدء فاعليات حفل الملتقى الرياضي الأول للوافدين بجامعة قناة السويس والذي يعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.


تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئاسة أ.د. عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, اشراف د. عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة

واصل وفد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس حصد المراكز الأولي حيث حصلت الطالبة استنيا أوديت لورا علي الميدالية الذهبية ( المركز الأول) وحصلت الطالبة نتالينا بسكوالي نيانونك الميدالية الفضية (المركز الثاني ) وحصلت الطالبة سيلفيا جوزيف لوال على الميدالية البرونزية ( المركز الثالث) في المارثون الذي أقيم صباح اليوم علي مسافة 1500 متر عدوبحضور الاستاذة الدكتورة ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس وأ. محمد لطفي رئيس قسم رعاية الشباب بالمدن الجامعية عين شمس وأ.علا فتحي برعاية الشباب بالمدينة الجامعية بنات.
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