4 بنود.. تفاصيل قرار رئيس جامعة عين شمس بحظر النقاب

أعلن رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، حظر النقاب على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة عند إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

















وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، إن بعض المهن يجب أن تلتزم بزي معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها بشأن حظر النقاب، خاصة أن المهن التعليمية وأيضا المستشفيات تحتاج إلى التواصل بشكل مباشر وإطلاع الطلاب والمرضى ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس أو أساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية وأيضا العلاقة بين المريض، والطبيب لابد أن تكون علاقة مباشرة دون عوائق.





_بعد الاطلاع عيل الدستور المصري المعمول به في 18/1/2014

_وعلي القانون رقم 49لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته

_وعلي حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 40870لسنة 62ق.ع

_وعلي ما ورد من السادة عمداء الكليات بخصوص تلقيهم العديد من شكاوي الطلاب

_وعلي المذكرة الوادة من السيد الاستاذ الدكتور /مدير المستشفيات الجامعية

_وعلي مذكرة السيد المستشار القانوني للجامعة وللصالح العام





_تقرر

مادة (1): يحظر علي عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها القاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية و حضور المعامل او التدريب العملي وهن منتقبات

مادة (2): يحظر علي الطبيات وهئية التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والواحدت التابعة لها التعامل مع المرضي وهن منتقبات





مادة (3): كل من خالف الحظر الوارد بالمادة الاولي والثانية يعرض نفسه للمسالة القانوينة

مادة(4) : علي كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والواحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره