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تكنولوجيا

يوتيوب يحظر كل فيديوهات انتخابات الرئاسة الأمريكية المفبركة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:15 م
يوتيوب يحظر كل فيديوهات
يوتيوب يحظر كل فيديوهات انتخابات الرئاسة الأمريكية المفبركة
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ندى على
ذكرت وكالة فرانس برس أن يوتيوب سيزيل كل الفيديوهات المفبركة التى تحتوى على معلومات متلاعب بها والتى من شأنها تضليل المصوتين في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 

وذكر موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل أن هذه الخطوة تم اتخاذها كجزء من مجموعة إجراءات لتساهم في جعل الموقع مصدرا موثوقا فيه ويتم الاعتماد عليه في الترويج لمنصة تقدم أفكارا بناءة. 

وجاءت هذه الخطوة في ظل انتشار فيديوهات التزييف العميق والتى تستخدم صورا وفيديوهات مزيفة لأشخاص ومسئولين ووفقا لموقع Business Insider فإنه يمكن إجراء عمليات التلاعب من خلال تقنية بسيطة مثل برنامج Photoshop أو من خلال أدوات متطورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات "التعلم الخفى" لإنشاء مقاطع فيديو تشوه الواقع، وعادة ما تسمى بالتزييف العميق.
 
وصرحت شركة جوجل العام الماضى أنها ستحذف كل المعلومات المضللة والإعلانات السياسية التى تتضمن معلومات من شأنها التأثر على الناخبين. 

وفي وقت أعلن موقع Spotify أنه  قد قرر تعليق كل الإعلانات السياسية بدءًا من 2020 في الولايات المتحدة، خاصة الإعلانات الدعائية للحملات السياسية في انتخابات الرئاسة القادمة. 

وحظرت أيضا شركة تويتر كل الإعلانات السياسية، كما تعالت الدعوات المطالبة بحظر الإعلانات السياسية شركة فيسبوك وحثها على وقف أو تعليق الإعلانات السياسية.

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