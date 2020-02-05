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حوادث

خافت من الفضيحة.. فتاة تقفز من شقة دعارة في المعصرة لحظة وصول الشرطة.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
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محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي سيدة وزوجها لاتهامهما باستدراج الفتيات لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام داخل شقتهما بالمعصرة .

بداية اكتشاف الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم، قرر فى بلاغه أنه يعاني من الضوضاء بشقة بالعقار محل سكنه وتردد رجال وسيدات عليها بشكل مستمر.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، انتقل علي الفور رجال المباحث وعقب وصولهم وطرق باب الشقة المشتبه فيها بادارتها للاعمال المنافية للاداب، سمعت القوات صوت ارتطام شديد واكتشفت سقوط فتاة 23 سنة من الطابق الثالث بذات الشقة محل البلاغ .

وتبين أن الفتاة قفزت من نافذة الشقة خشية الفضيحة لتصاب بكسور بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسم تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها .

تمت مداهمة الشقة وألقى القبض علي سيدة وبصحبتها ٣ فتيات وتم استدعاء زوج الأولي، وتبين من التحريات أن الزوجين يستقطبان الطالبات معهد فني مجاور لمنزلهما بالمنطقة لممارسة المتعة الحرام مع الرجال من أصحاب المحلات والتجار بالمنطقة.
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