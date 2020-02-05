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حوادث

فزع بعزبة خضر بعد العثور على 5 جثامين مشنوقين والنيابة تنتقل لمعاينة مكان الجريمة والضحايا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:59 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
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جمالات الدمنهوري
انتقل فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور لمكان جريمة العثور على 5 جثامين لنقاش وزوجته وأبنائه الثلاث بعزبة خضر بالرحمانية لمعاينة مكان الجريمة والجثث.ومازال رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة يكثفون من جهودهم لكشف غموض الجريمة.

سادت حالة من الفزع بعزبة خضر التابعة لمركز الرحمانية إثر وقوع حادثًا مأساويا عقب عثور الأهالي على جثث "نقاش" وأبنائه الثلاثة وزوجته مشنوقين جميعا، في ظروف غامضة.. حيث يتردد بين الأهالى أن النقاش مريض نفسيًا قام بخنق أولاده وزوجته وانتحر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بالعثور على جثة نقاش وزوجته وأبنائه الثلاث مشنوقين بداخل منزلهم الكائن بعزبة خضر بدائرة المركز وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين العثور على جثث كل من:" مسعود.ع.غ" 40 سنة، وزجته " عواطف.ع.ر" 30 سنة ، وأبنائه " نورًا" 8 سنوات، " ندا " 5 سنوات،" أمل " سنة ونصف مشنوقين.

 وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجار معاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الرحمانية العام.

وعلى الفور وجه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي ومشاركة ضباط وحدة مباحث المركز لكشف غموض الحادث، وملابساته.

وتم نقل الجثث للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.. وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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