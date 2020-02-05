قومي المرأة يناقش الهجرة غير الشرعية والشمول المالي في كفر الشيخ.. صور

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بالتعاون مع البنك الزراعي المصري ومركز الإعلام، ندوة حول دور المرأة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الرائدات في التوعية بالقضية السكانية وأهمية الشمول المالي ومحفظة الهاتف المحمول " بمقر فرع المجلس.





جاءت الندوة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي المرأة، وتحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.





وحضر الندوة محمد شرارة، مدير مركز الإعلام، وعبدالفتاح بسيوني، مدير عام البنك الزراعي المصري، وأماني مصطفي، مدير إدارة شئون الأسرة والسكان بمجلس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من أعضاء فرع المجلس.





وناقشت الندوة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها والنتائج التي تؤدى لذلك، ودور المرأة في التوعية بمخاطر الهجرة غير شرعية ومفهوم وأبعاد القضية السكانية وأثرها على المجتمع ودورنا في خفض الزيادة السكانية.





وتطرقت الندوة إلى أهمية الشمول المالي وكيفية إدارة الشمول المالي للأسرة المصرية، وأهمية استخدام محفظة الهاتف المحمول في الفترة المقبلة.





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