AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول لـ 2020 .. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول للعام 2020م.

وشملت قائمة المكرمين، كلًا من، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لجهوده المبذولة خلال السدة الشتوية للعام 2019 - 2020م، والتنسيق الجيد مع الجهات المعنية لضمان جودة مياه الشرب.

وكرّم محافظ كفر الشيخ، المهندس أشرف المحمدي حجازي، وكيل وزارة الموارد المائية والري  بكفر الشيخ، لجهوده المبذولة خلال السدة الشتوية للعام 2019-2020م وضمان جودة مياه النيل أمام مآخذ محطات مياه الشرب.

كما كرّم المحافظ محمد ذكي سليمان مصطفي، مدير لجنة الإنارة العامة وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة، لجهوده المبذولة في دعم إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء عبدالحميد بركات، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ووكلاء الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول لـ 2020 .. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول لـ 2020 .. صور
محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول لـ 2020 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: هانزل على رأس لجنة من الهندسة لأخذ عينات الرصف

لتسهيل حركة المارة.. سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

بالأسماء.. محافظ كفرالشيخ يكرم 20 متميزا لتفانيهم في عملهم | صور

محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل وزارة الصحة السابق .. صور

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم 27 مواطنا وموظفا متميزا

بسبب السدة الشتوية.. تطهير مآخذ محطات مياه الشرب في الفيوم

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية الى المسيئين له بسبب الأهلي

أول ظهور لـ محمود العسيلى بعد شهر العسل.. فيديو

تقرير: قذائف مرتضى منصور تكشف المؤامرة القطرية

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

حلا الترك تتهم والدتها بالسرقة

بعد تنويه الداخلية.. هذه عقوبة الممتنع عن تركيب الملصق الإلكتروني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة من جنازة نادية لطفي

توقفي عنها فورًا.. 5 عادات خطيرة تسبب ظهور التجاعيد المبكرة

بملابس سوداء.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف نحافتها