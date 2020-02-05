محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول لـ 2020 .. صور

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، المتميزين بالمجلس التنفيذي الأول للعام 2020م.





وشملت قائمة المكرمين، كلًا من، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لجهوده المبذولة خلال السدة الشتوية للعام 2019 - 2020م، والتنسيق الجيد مع الجهات المعنية لضمان جودة مياه الشرب.





وكرّم محافظ كفر الشيخ، المهندس أشرف المحمدي حجازي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ، لجهوده المبذولة خلال السدة الشتوية للعام 2019-2020م وضمان جودة مياه النيل أمام مآخذ محطات مياه الشرب.





كما كرّم المحافظ محمد ذكي سليمان مصطفي، مدير لجنة الإنارة العامة وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة، لجهوده المبذولة في دعم إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.





جاء ذلك بحضور، اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء عبدالحميد بركات، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ووكلاء الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.