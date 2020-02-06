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محافظات

تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية القلمون في الوادى الجديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:35 ص
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
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منصور ابوالعلمين

صرح الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد بأن المديرية قامت بتنظيم قافلة بيطرية للكشف على الماشية والدواجن وصرف العلاج بالمجان بقرية القلمون بالداخلة، وذلك ضمن خطة القوافل التى تنظمها المديرية بصفة مستمرة.


وأشار إلى أن هذه القوافل ستستمر خلال الفترة القادمة بالقرى والمناطق النائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتوسع فى القوافل البيطرية الحفاظ على الثروة الحيوانية.


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وأضاف عوض أن المديرية تشرف حاليا على أحد مشروعات تربية وتسمين الدواجن بالاعتماد على علف الأزولا بمركز الداخلة، وذلك لضمان نجاح التجربة والتوسع فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطيور والدواجن.

تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية القلمون في الوادى الجديد
تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية القلمون في الوادى الجديد
تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية القلمون في الوادى الجديد
تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية القلمون في الوادى الجديد
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