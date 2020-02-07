حلاوة شمسنا: طقس معتدل وشمس مشرقة وطبيعة ساحرة الأبرز في أسوان





هذا بجانب ما تتفرد به عن معظم مدن العالم بالطبيعة الخلابة الساحرة وهو الذى يسود كافة أنحاء المحافظة منذ صباح اليوم الجمعة وسط تنوع للمنتج السياحى .





وتشهد المناطق السياحية والأثرية توافد السائحين والزائرين عليها للإستماع بهذه المعالم وسط اعتدال الأحوال الجوية والطبيعة الخلابة الساحرة . فيما تشهد حركة اللنشات والرحلات النيلية إنتظامًا فى مجرى نهر النيل ، بجانب إنتظام حركة الملاحة الجوية بالمطارات المختلفة ، وأيضًا على الطرق الداخلية والسريعة .



