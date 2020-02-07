حلاوة شمسنا: طقس معتدل وشمس مشرقة وطبيعة ساحرة الأبرز في أسوان

تواصل عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء محافظة أسوان المشتى العالمى وعروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة تمتعها بالسماء الصافية والشمس المشرقة والطقس الجاف والجو المعتدل المنعش وخاصة فى فصل الشتاء .
هذا بجانب ما تتفرد به عن معظم مدن العالم بالطبيعة الخلابة الساحرة وهو الذى يسود كافة أنحاء المحافظة منذ صباح اليوم الجمعة وسط تنوع للمنتج السياحى .
وتشهد المناطق السياحية والأثرية توافد السائحين والزائرين عليها للإستماع بهذه المعالم وسط اعتدال الأحوال الجوية والطبيعة الخلابة الساحرة . فيما تشهد حركة اللنشات والرحلات النيلية إنتظامًا فى مجرى نهر النيل ، بجانب إنتظام حركة الملاحة الجوية بالمطارات المختلفة ، وأيضًا على الطرق الداخلية والسريعة .
وقد سجلت درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية . وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا أن يسود اليوم الجمعة إنخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح ، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.