محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

استقبلت عائلة محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي حدثا سعيدا حيث وضعت زوجته مولودتها الثانية والتي سميت باسم "كيان" داخل إحدى المستشفيات بإنجلترا.





وتابعت مصادر مقربة من أسرة اللاعب أن الأطباء أخبروها بموعد الولادة وأن الأمور تسير علي مايرام خلال الساعات الأخيرة وتم إيداعها داخل غرفة لرعايتها صحيا.





وكشفت المصادر أن والدة زوجة محمد صلاح وشقيقتها متواجدين معها الآن في إنجلترا لتكونا بجوارها أثناء الولادة والرعاية المولوده في الأيام الأولي .





وأفادت المصادر أن أسرة "مو صلاح" حرصت علي عدم الإفصاح عن نوع الجنين لحين ولادته بالرغم من أن هناك تسريبات تشير إلى أنها بنت.



