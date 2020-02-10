خير جديد.. فينترسال ديا تنقب عن البترول بشرق دمنهور بعقد جديد.. صور

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عقد امتياز للبحث والتنقيب في منطقة شرق دمنهور، مع شركة شركة فينترسال ديا، وذلك قبيل معرض مصر الدولي للبترول (ايجبس 2020).





وتقع المنطقة في دلتا النيل غرب مشروعات الشركة في دسوق، وتبدأ عمليات البحث والتنقيب في 2020 وتخطط الشركة لحفر العديد من الآبار خلال أول ثلاث سنوات.





و صرح ماريو ميهرين، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال ديا "نحن متحمسون للعودة الى عمليات البحث والتنقيب في مصر، حيث تعمل الشركة في مصر منذ 45 عامًا. وتؤكد الشركة التزامها بالبقاء من خلال الاستثمار في مشروعات دسوق وخليج السويس، إلى جانب الاستثمارات الأخيرة في مشاريعنا المدارة في دسوق وفي خليج السويس ، تعد خطط الاستكشاف لدينا علامة أخرى على التزامنا تجاه البلاد."





وبدأت الشركة مشروعاتها في مصر عام 1974 حيث تٌعتبر مصر الآن منطقة أساسية من مناطق عمل الشركة. ولعل من أهم مشاريع الشركة في مصر، مشروع إنتاج الغاز الطبيعي في دلتا النيل ومشروع إنتاج الغاز الطبيعي والبترول في خليج السويس ومشروع إنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات من الحقول البحرية في غرب دلتا النيل المٌدار من قِبل شركة BP.









ومن جانبه وضح سامح صبري المدير العام للشركة في مصر أنه "على مدار السنوات الماضية حققت الشركة نجاحات في المنطقة، مضيفًا أن تقارب منطقة الاستكشاف والبنية التحتية الحالية لدينا في دسوق تعد بمثابة مؤشر جيد للتطور السريع لأي مكتشفات."

و تأمل شركة فينترسال ديا بمستقبلًا قويًا في قطاع البحث والتنقيب في مصر. كما أضاف ميهرين أن " معرض مصر الدولي للبترول (ايجبس 2020) يأتي في وقت ملائم لمجال البترول في مصر حيث تتوافر إمكانيات هائلة من موارد الغاز الطبيعي غير المكتشف في منطقة شرق المتوسط. وأصبحت مصر في موضعٍ جيد لتكون بمثابة مركز إقليمي للطاقة وذلك بسبب وجود بنية تحتية للتصدير. تعتبر الشركة على مقربة من هذه التطورات وغيرها باعتبارها عضوًا نشطًا في اللجنة الإستشارية في مجال البترول لمنتدى غاز شرق المتوسط.".



