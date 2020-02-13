حسن شحاتة ليس الأخير.. مدربون مصريون تألقوا في الدوريات العربية

دخل المعلم حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك فى منافسة قوية لتولي مهام القيادة الفنية لفريق النجم الساحلي التونسي خلفا للإسباني جاريدو المدير الفنى لفريق النجم الساحلي التونسي بعد ما وافق المدرب على التنازل عن جزء من الشرط الجزائي الموقع في عقده مع النادي التونسي، والمقدر بـ 150 ألف دولار.





حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للفراعنة الكبار دخل فى منافسة قوية مع الفرنسي روجيه لومير المدرب السابق للنجم الساحلي فى تولى المهمة الفنية وخلافة الإسباني جاريدو قبل انطلاق منافسات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وسادت حالة من الإنقسام داخل إدارة النجم التونسي حيث يقود رضا شرف الدين رئيس النادى لوبي إعادة الفرنسي لومير إلى منصبه نظرا لكونه يحظى بثقة جماهير مدينة سوسة فيما يقود الشق العقلاني داخل الإدارة مطالب الإستعانة بخدمات المعلم حسن شحاتة لقيادة الفريق فنيا وإعادة بناؤه فى المستقبل.





حسن شحاتة ليس الأول فى المدربين المصريين الذين نالوا فرصة فى تولى المهام الفنية للفرق فى مختلف الدول العربية بل سبقوه العديد من زملائه الذين تألقوا على مستوى الأندية والمنتخبات فى الدول الشقيقة.





عادل عبد الرحمن





لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق الذى بدأ مسيرته التدريبية داخل قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ثم اتجه إلى الدوري السعودي والعمل بالفريق الثاني لنادى الشباب وتصدر قمة مسابقة الدوري حتى لاحت له فرصة بعد إقالة البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول وتولى المهمة جهاز مصرى كامل .





طارق مصطفى

يعتبر طارق مصطفى نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق وشارك مع المعلم حسن شحاته فى منصب المدرب العام مع الدفاع الحسنى الجديدي وتولى المهمة بعد رحيل المعلم ونجح فى إبراز إمكانياته التدريبية .





حسام حسن

ظهر التوأم حسام وإبراهيم حسن فى الأردن خلفًا للراحل الجنرال محمود الجوهري وقاد العميد المسئولية الفنية للمنتخب الأول فى الأردن وتألق مع النشامى حتى وصل للمباراة النهائية بالتصفيات أمام أوروجواي وخسر بخماسية ولم يحالفه التوفيق.





عمرو أنور





تولى عمرو أنور لاعب النادى الأهلي السابق المسئولية الفنية لفريق اتحاد جدة السعودي بعد أن قررت إدارة النادي السعودى إقالة خالد القروني المدير الفني بعد الهزيمة القاسية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا.





وشهدت قيادة عمرو أنور للفريق السعودي نتائج جيدة وقاد الفريق فى الدورى السعودي وظهر بشكل لافت للنظر ونجح فى إبراز صورة المدربين المصريين فى دول الخليج.





طارق العشري

يعتبر طارق العشرى المدير الفني لفريق حرس الحدود من المدربين الذين نالوا شرف العمل فى دوريات دول الشمال الإفريقي وتولى القيادة الفنية لفريق أهلي بنى غازى الليبي وحصل على بطولة الدوري المحلي ووصل بالفريق لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





محمد عمر

تألق محمد عمر المدير الفنى السابق للاتحاد السكندري مع أندية الأردن مع الحسين إربد والوحدات الأردني الذى حقق معه بطولتى الدوري وكأس الأردن ونال إشادة من المسئولين فى الدورى المحلى.





علاء نبيل

وضحت بصمات علاء نبيل المدرب العام السابق لمنتخب مصر الوطنى الأول فى تاريخ الكرة الأردنية ويعتبر صاحب انجاز بلوغ منتخب الشباب الأردنى لمونديال كأس العالم للشباب بكندا عام 2005 .





كما حقق علاء نبيل نتائج طيبة فى مشوار التصفيات المؤهلة لأوليمبياد بكين مع منتخب الأردن الأوليمبي رغم الخسارة أمام الصين فى المباراة النهائية وقام ببناء منتخب قوى للأردن الشقيق بتصعيد 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي إلى النشامى الكبار.





حسام البدري

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى الأول حصد الدوري السوداني مع فريق المريخ وعاد به للمنافسة الشرسة مع منافسه التقليدي الهلال موسم 2001 بعد أن توج باللقب فى الجولة السادسة والعشرين.





شريف الخشاب