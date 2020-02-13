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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: من المبكر تحديد موعد نهاية أزمة كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، إنه من المبكر جدًا تحديد موعد نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما بدأ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بالتراجع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير البرامج الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين قوله "أعتقد أنه من المبكر جدا في الوقت الراهن أن نحاول التكهّن ما إذا كان الوباء في مراحله الأولى، الوسطى أو النهائية".

من جانبه، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس إلى وجود "استقرار في عدد الإصابات الجديدة المسجلة في الصين الأسبوع الماضي"، مؤكدا ضرورة عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات.
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