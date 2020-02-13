منظمة الصحة العالمية: من المبكر تحديد موعد نهاية أزمة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، إنه من المبكر جدًا تحديد موعد نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما بدأ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بالتراجع.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير البرامج الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين قوله "أعتقد أنه من المبكر جدا في الوقت الراهن أن نحاول التكهّن ما إذا كان الوباء في مراحله الأولى، الوسطى أو النهائية".



