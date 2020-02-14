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أخبار العالم

أنباء عن سقوط المروحية العسكرية السورية بصاروخ تركي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:22 م
سقوط مروحية عسكرية
سقوط مروحية عسكرية للقوات السورية في ريف حلب
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شيماء مصطفى
ذكرت قناة "العربية"، أن روسيا قالت إن المروحية العسكرية التابعة للقوات السورية تم استهدافها من نقطة مراقبة تركية.

فيما نقلت "روسيا اليوم"، عن نشطاء بموقع "تويتر"، إن المروحية استهدفت بصاروخ محمول على الكتف من عناصر نقطة مراقبة تركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة. 

وتعد حادثة سقوط الطائرة في ريف حلب هي الثانية في أقل من أسبوع، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يصدر أي من الجيشين السوري أو التركي أي بيانات أو معلومات حول الحادث.

وأكد المرصد، مقتل طاقم الطائرة المكون من 4 عسكريين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن الثلاثاء الماضي عن مقتل طاقم مروحية تابعة لقوات الجيش السوري أسقطتها ميليشيات تابعة لتركيا في ريف أدلب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط المروحية التابعة للجيش السوري.

وأكدت فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا إسقاطها مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ أرض جو، في تصعيدٍ جديد من أنقرة ضد الحكومة السورية التي تسعى لفرض سيطرتها على الشمال السوري.
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