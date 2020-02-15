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الصحة توضح أول إجراء بعد اكتشاف حالة مصابة بـ كورونا.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 10:45 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فحص 308 حالات للتأكد من سلامتهم في المنطقة التي تواجد بها الشخص المشتبه به بـ فيروس «كورونا» المُستجد.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الحامل لفيروس كورونا لم تظهر عليه أعراض المرض.

وتابعت "زايد"، أن الشخص الحامل للفيروس يتواجد حاليًا تحت ملاحظة الجهات الطبية، مع إلزام الأشخاص المُخالطين للشخص الأجنبي بالعزل الذاتي في منازلهم مع وجود متابعة دقيقة معهم ويبلغ عددهم 14 شخصًا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنه تم غلق المبنى الذي تم اكتشاف الشخص الأجنبي الحامل للفيروس مع تعقيمه.

وأشارت إلى أن كل من تعامل مع الحالة المصابة تم فحصه جيدًا وتم إخلاء المبنى واتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
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