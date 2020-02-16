افتتاح المعرض الخيري الثاني عشر سنابل الخير بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، المعرض الخيري الثاني عشر "سنابل الخير" والذي تنظمه وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع رعاية الشباب.





تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





اقرأ أيضًا :

فريق فيزياء الطاقات العالية بعلوم الفيوم يحصل على مشروع بحثي بتمويل 2 مليون جنيه

وبحضور الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب والدكتور/ غادة وفيق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أساتذة الكلية.

وأشار الدكتور أشرف عبد المعبود أن الكلية تحرص على إقامة هذا المعرض كل عام وبشكل دوري، وأن دخل هذا المعرض يسهم في دعم صندوق التكافل الاجتماعي.

وأكدت الدكتور غادة وفيق أن أسعار المعروضات مناسبة وفي متناول الجميع، وأنه فرصة لممارسة النشاط الطلابي.