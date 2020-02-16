وظائف جديدة بجامعة بنها .. تعرف عليها

أعلنت جامعة بنها عن نشر إعلان بين العاملين بالجامعة لشغل عدد من الوظائف القيادية بوظائف الإدارة العليا بالجامعة وهي : مدير عام الادارة العامة للأمن (المستوى الوظيفي مدير عام) وأمين كلية التربية بدرجة مدير عام (المستوى الوظيفي مدير عام) ومدير عام الدراسات العليا والبحوث (المستوى الوظيفي مدير عام).

وقالت الجامعة انه على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف ممن له الخبرة في هذا المجال استيفاء النموذج بإدارة الجامعة، سحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة وتقديمه مرفقا به:

- بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن اخر ثلاث سنوات.

- بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة ومختومة.

- سحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها.

- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية ان وجد.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات ان وجد.

- مدى الاجادة لإحدى اللغات الاجنبية.

- ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- عدد (6) صور شخصية مقاس 4*6

- عدد (4) صور بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الدكتوررئيس الجامعة - مرفقا بها أصل المستندات المطلوبة و8 صور منها وعدد 6صورة شخصية و4 صورة بطاقة رقم قومي وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بالجامعة بدءا من اليوم التالي للنشر ولمدة شهر من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو الواردة بالبريد.

يذكر أنه يمكن الاطلاع على بيانات هذه الوظيفة من واقع بطاقة الوصف الخاصة بالوظيفة والمستندات والاوراق المطلوبة والموجودة بلوحة الإعلانات بمبنى إدارة الجامعة ببنها، وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها ويشترط للتعيين بهذه الوظائـف القيادية ان يتوافر في المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الصلاحية للوظيفة واجتياز البرنامج التدريبي المقرر بنجاح.