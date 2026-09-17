الطنيجي: 97% زيادة في مبيعات معرض أبوظبي للكتاب.. ونمو أعداد الزوار بأكثر من 30%

أكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن المعرض هذا العام حقق نموًا كبيرًا في المبيعات وأعداد الزوار.

وأشار الطنيجي خلال لقاء اعلامى، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 97% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت الزيادة في أعداد الزوار 30%.

وقال إن أحد أهم مؤشرات نجاح الدورة يتمثل في عدم تلقي أي شكوى من العارضين، مؤكدًا أن اهتمام إدارة المعرض بالناشر لا يقل عن اهتمامها بالجمهور، وأن نجاح الحدث يرتبط بقدرته على توفير تجربة متكاملة لجميع المشاركين.

وأضاف أن المعرض يحمل هذا العام قصصًا تتجاوز أرقام المبيعات والزوار، من بينها مشاركة 6 دول قدمت من مناطق بعيدة، بما يعكس اتساع الحضور الدولي وتنوع المشاركات الثقافية.

وأشار إلى أن تكريم الفنانة نجاة مثّل واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في الدورة الحالية، وشهد تفاعلًا واسعًا، في إطار حرص المعرض على الاحتفاء برموز الإبداع العربي.

وأوضح الطنيجي أن المعرض نجح في تغيير الصورة التقليدية التي تختزله في كونه سوقًا لبيع الكتب، ليتحول إلى منصة مفتوحة للصناعات الإبداعية، تضم الكتاب والنشر والترجمة والفن التشكيلي ومختلف أشكال الإبداع الثقافي.

ولفت إلى أن الكتابة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي حصلا على مساحة كبيرة من الاهتمام خلال الدورة الحالية، إلى جانب المبادرات والتجارب الجديدة، ومن بينها تجربة "عالم قصتي" التي وصفها بأنها تجربة ناجحة.

وأكد أن الأطفال شكّلوا أحد أبرز عناصر نجاح المعرض، في ظل الحضور الكبير للفعاليات والبرامج الموجهة إليهم، بما يعكس اهتمام المعرض بصناعة أجيال جديدة أكثر ارتباطًا بالكتاب والثقافة والإبداع.