أطلقوا الألعاب النارية.. القبض على 4 طلاب حاولوا دخول مركز تجاري عنوة بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة بعض الصبية دخول أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة عنوة رغم منع الأمن الإدارى لهم مستخدمين ألعابا نارية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 طلاب – مقيمون بدائرة قسمى شرطة "الشروق والتجمع الأول" بالقاهرة – أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول)، وبمواجهتهم قرروا أنهم بتاريخ 3 الجارى وحال توجههم للمركز التجارى المشار إليه فوجئوا بمنع الأمن الإدارى لهم من الدخول وغلق البوابات نظراً لعدم تواجد أسرهم معهم وازدحام المركز التجارى، ما دفعهم لمحاولة فتح البوابة بالقوة وإلقاء ألعاب نارية على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.