أنت أقوى من المخدرات.. ندوة بكلية تربية الفيوم

نظمت كلية التربية جامعة الفيوم اليوم ندوة بعنوان (أنت أقوى من المخدرات) بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي حاضر خلالها الدكتور محمد شافعي .

استعرض الدكتور محمد شافعي أنواع المخدرات ونسبة انتشارها في مصر بين الذكور والإناث وطرق مكافحة الإدمان موضحا أهمية خلق الوعي لدى الشباب بمشاكل الإدمان والكشف المبكر وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

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أكد شافعى على سرية وخصوصية الاتصالات التي يجريها مريض الإدمان مع صندوق مكافحة وتعاطى الإدمان.

وأشار شافعى إلى أن الصندوق يقوم بجهود كبيرة في محاور عدة منها البرامج الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية والحملات الإعلامية والكشف المبكر وأجراء التحاليل وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأخيرا العلاج وإعادة التأهيل.