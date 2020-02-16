جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية خلال مبادرة كلنا واحد – حياة كريمة

تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم، نظمت الجامعة قافلة طبية بقرية سنهور البحرية التابعة لمركز سنورس. وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( كلنا واحد – حياة كريمة) بالتعاون مع مديرية أمن محافظة الفيوم .

قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم بتفقد القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة بمشاركة كلية الطب والمستشفيات الجامعية وكلية التمريض وكلية التربية الرياضية.



