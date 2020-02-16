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تعليم

جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية خلال مبادرة كلنا واحد – حياة كريمة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:52 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم، نظمت الجامعة قافلة طبية بقرية سنهور البحرية التابعة لمركز سنورس. وذلك ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( كلنا واحد – حياة كريمة) بالتعاون مع مديرية أمن محافظة الفيوم .

قام الدكتور  أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم بتفقد القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة بمشاركة كلية الطب والمستشفيات الجامعية وكلية التمريض وكلية التربية الرياضية.

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بحضور الدكتور  محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  ياسر حتاته عميد كلية الطب والدكتور  حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  عاصم العيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  فاطمة إسماعيل وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد صفاء عرفه مدير عام المستشفيات الجامعية.

صرح الدكتور  أحمد جابر شديد رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت عيادات طبية في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والأطفال والعظام والباطنة والجلدية بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان وقامت كليك التمريض بتوفير قياس ضغط الدم والسكر للمرضى، كما قام طلاب كلية التربية بتنظيم إجراءات الدخول والخروج

وأضاف  أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1300 حالة وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء أشعة أو تحاليل إلى مستشفيات جامعة الفيوم.

جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية خلال مبادرة كلنا واحد – حياة كريمة
جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية خلال مبادرة كلنا واحد – حياة كريمة
جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية خلال مبادرة كلنا واحد – حياة كريمة
جامعة الفيوم تشارك بقافلة طبية خلال مبادرة كلنا واحد – حياة كريمة
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