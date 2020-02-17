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توك شو

بسبب بنت الجيران.. تعليق عمر كمال على أزمة حفل ستاد القاهرة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:33 ص
حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
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كريم الخطيب
كشف المطرب عمر كمال، عن تفاصيل أزمة حفل ستاد القاهرة بسبب بعض الكلمات من أغنية «بنت الجيران».

وقال «عمر كمال» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه تم طرح كلمات جديدة لمهرجان «بنت الجيران»، موضحا أنه وعد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بتغيير كلمات الاغنية وحذف الكلمات التى تم الاعتراض عليها.

وأضاف «عمر كمال» أ ن الفنان تامر حسني تواصل معهم لحل الخلاف بينه وبين صديقه حسن شاكوش، مضيفا : «تامر حسني من أجمل الشخصيات اللي شفتها في حياتي وهو اخ كبير لينا».

وأوضح «عمر كمال» أنهم تفاجئوا بتشغيل النسخة القديمة من أغنية «بنت الجيران» في حفل استاد القاهرة، رغم انهم وعدوا الفنان هاني شاكر، ولكنهم أعتذروا عن الموقف غير المقصود.

يذكر أن المطرب عمر كمال دخل في خلاف مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إليه.

وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.
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