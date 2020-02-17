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أخبار العالم

الكرملين يصفع أردوغان وينفي وجود قوات روسية داخل ليبيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشف قصر الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا ولم يصدر أي أوامر في هذا الصدد.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قوله: "بوتين  لم يرسل قوات إلى ليبيا ، ولم يعط أي أوامر في هذا الصدد".

وفي وقت سابق نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف ، ما ذكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسئولين عسكريين روس.



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