الوضع سيء للغاية.. الاتحاد الأوروبي: ليبيا تخسر يوميًا 60 مليون دولار بسبب الحرب

عرضت فضائية يورونيوز، مقاطع مصورة وتصريحات للاتحاد الاوروبي بأن الوضع في ليبيا سيئ للغاية وأن الحرب السياسية مستمرة.





قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار في ليبيا، غير أن القتال لا زال متواصلًا، واصفًا الوضع في البلاد بأنه "سيءٌ للغاية".

وأضاف بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، أنه إلى الآن لم نصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في ليبيا، ولفت إلى أن "الهدنة تُنتهك وكذلك حظر الأسلحة، فيما يتواصل القتال"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العملية السياسية التي تم الاتفاق عليها في قمة برلين في شهر يناير الماضي "لاتزال مستمرة"، حسب تعبيره.

وأشار بوريل إلى أنه نتيجة لاستمرار القتال والحصار في ليبيا، فقد انخفضت صادرت النفط، الأمر الذي ألقى بتداعيته الثقيلة على المشهد الاقتصادي في البلاد، معربًا عن اعتقاده بأن ليبيا تخسر يوميًا 60 مليون دولار أمريكي (55.3 مليون يورو) بسبب عدم القدرة على بيع النفط، جراء القتال والحصار.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تفاصيل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر التسلّح في ليبيا، علمًا أن الاتحاد الأوروبي تعهد ببذل قصارى جهده لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، غير أن الدول الأعضاء على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار ما يعرف بـ"عملية صوفيا".