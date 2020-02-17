AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ظهور أول مشكلة لـ Galaxy Z Flip.. سعر إصلاح شاشته مكلف جدا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
يبدو أـن هاتف Galaxy Z Flip الذى خلف حالة من البروباجاندا فور طرحه الأسبوع الماضى فى حدث سامسونج الضخم، فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما تبين أن تكلفة إصلاح شاشته مكلف جدًا.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تتخطى تكلفة إصلاح شاشة هاتف Galaxy Z Flip منافسه الأقرب Motorola Razr 2019، وهو أمر سينظر أى مستخد ينوى إقتناء اهتف من هذه الفئة ذات الشاشات القابلة للطى.

وبلغت تكلفة إصلاح الظهر الخاص بـ Galaxy Z Flip فقط 100 دولار، بينما كلفة إصلاح الشاشة 499 دولارًا أمريكيأً، مقابل 299 دولارًا جراء إصلاح شاشة Motorola Razr 2019.

وبحسب تسريبات بأن سامسونج قد توفر ميزة تغيير الشاشة لأول مرة مقابل 119 دولارًا عند إصلاحها لأول مرة، وبعد ذلك ستكون بالتكلفة الباهطة التى ذكرناها، ولكن بشرط شراء الهاتف قبل 31 ديسمبر المقبل.

يذكر أن  Samsung Galaxy Z Flip يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED، بتقنية عرض Infinity Flex، مع شاشة خارجية قياس 1.1 بوصة من نوع Super AMOLED.

ولعشاق التصوير يحتوى Samsung Galaxy Z Flip على كاميرا مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش قوى من نوع LED.

كما يمتلك Samsung Galaxy Z Flip معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.95 جيجاهرتز، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

و يعمل Samsung Galaxy Z Flip على نظام Android 10، وجاء قارىء البصمة فى زر التشغيل الجانبى، وبدون فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر، وبطارية سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكى ويعمل بكابل من نوع Type-C.

وسيمكنك الحصول على Samsung Galaxy Z Flip فى ثلاثة ألوان هى الأسود والذهبي و الوردى ، مقابل 1480 يورو، ما يعادل 25 ألف جنيه مصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تستعد لطرح Galaxy Z Flip لمنافسة Motorola Razr .. التفاصيل والسعر

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

سبقت سامسونج.. بدء الحجز المسبق لـ Motorola razr 2019 بهذا السعر

شاهد | تسريب أول فيديو لـ Galaxy Z Flip فى اليد

سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip.. اعرف السعر والمواصفات

شاهد.. النسخة الذهبية من Motorola Razr 2019 لأول مرة

ترشيحاتنا

من باريس.. رانيا فريد شوقي تظهر بفستان ساحر في مئوية والدها.. صور

فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

من المايوه للحجاب نرمين الفقي الأكثر جدلًا.. لحظة غرقها الأبرز

عزل 3 ركاب في مطار القاهرة فور وصولهم من أديس أبابا

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور