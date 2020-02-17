ظهور أول مشكلة لـ Galaxy Z Flip.. سعر إصلاح شاشته مكلف جدا

يبدو أـن هاتف Galaxy Z Flip الذى خلف حالة من البروباجاندا فور طرحه الأسبوع الماضى فى حدث سامسونج الضخم، فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما تبين أن تكلفة إصلاح شاشته مكلف جدًا.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تتخطى تكلفة إصلاح شاشة هاتف Galaxy Z Flip منافسه الأقرب Motorola Razr 2019، وهو أمر سينظر أى مستخد ينوى إقتناء اهتف من هذه الفئة ذات الشاشات القابلة للطى.
وبلغت تكلفة إصلاح الظهر الخاص بـ Galaxy Z Flip فقط 100 دولار، بينما كلفة إصلاح الشاشة 499 دولارًا أمريكيأً، مقابل 299 دولارًا جراء إصلاح شاشة Motorola Razr 2019.
وبحسب تسريبات بأن سامسونج قد توفر ميزة تغيير الشاشة لأول مرة مقابل 119 دولارًا عند إصلاحها لأول مرة، وبعد ذلك ستكون بالتكلفة الباهطة التى ذكرناها، ولكن بشرط شراء الهاتف قبل 31 ديسمبر المقبل.
يذكر أن Samsung Galaxy Z Flip
يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED، بتقنية عرض Infinity Flex، مع شاشة خارجية قياس 1.1 بوصة من نوع Super AMOLED.
ولعشاق التصوير يحتوى Samsung Galaxy Z Flip على كاميرا مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش قوى من نوع LED.
كما يمتلك Samsung Galaxy Z Flip معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.95 جيجاهرتز، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.
و يعمل Samsung Galaxy Z Flip على نظام Android 10، وجاء قارىء البصمة فى زر التشغيل الجانبى، وبدون فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر، وبطارية سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكى ويعمل بكابل من نوع Type-C.
وسيمكنك الحصول على Samsung Galaxy Z Flip فى ثلاثة ألوان هى الأسود والذهبي و الوردى ، مقابل 1480 يورو، ما يعادل 25 ألف جنيه مصرى.