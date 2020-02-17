ظهور أول مشكلة لـ Galaxy Z Flip.. سعر إصلاح شاشته مكلف جدا

يبدو أـن هاتف Galaxy Z Flip الذى خلف حالة من البروباجاندا فور طرحه الأسبوع الماضى فى حدث سامسونج الضخم، فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما تبين أن تكلفة إصلاح شاشته مكلف جدًا.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تتخطى تكلفة إصلاح شاشة هاتف Galaxy Z Flip منافسه الأقرب Motorola Razr 2019، وهو أمر سينظر أى مستخد ينوى إقتناء اهتف من هذه الفئة ذات الشاشات القابلة للطى.





وبلغت تكلفة إصلاح الظهر الخاص بـ Galaxy Z Flip فقط 100 دولار، بينما كلفة إصلاح الشاشة 499 دولارًا أمريكيأً، مقابل 299 دولارًا جراء إصلاح شاشة Motorola Razr 2019.





وبحسب تسريبات بأن سامسونج قد توفر ميزة تغيير الشاشة لأول مرة مقابل 119 دولارًا عند إصلاحها لأول مرة، وبعد ذلك ستكون بالتكلفة الباهطة التى ذكرناها، ولكن بشرط شراء الهاتف قبل 31 ديسمبر المقبل.



