Samsung Galaxy Z Flip تحفة حقيقية.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

Samsung Galaxy Z Flip ، فى حدثها الرئيسة بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وهو الإصدار الثانى لها فى فئة الهواتف ذات الشاشات القابلة للطى بعد Galaxy Fold. طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ 48 ساعة أحدث أيقوناتها





Samsung Galaxy Z Flip بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED، بتقنية عرض Infinity Flex، مع شاشة خارجية قياس 1.1 بوصة من نوع Super AMOLED. وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى





ولعشاق التصوير يحتوى Samsung Galaxy Z Flip على كاميرا مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش قوى من نوع LED.





كما يمتلك Samsung Galaxy Z Flip معالجًا قويًا من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.95 جيجاهرتز، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





و يعمل Samsung Galaxy Z Flip على نظام Android 10، وجاء قارىء البصمة فى زر التشغيل الجانبى، وبدون فتحة سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر، وبطارية سعة 3300 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكى ويعمل بكابل من نوع Type-C.



