سامسونج نشرت إعلان Galaxy Z Flip فى حفل الأوسكار

يبدو أن شركة سامسونج تحضر مفاجأة لعشاقها المنتظرين أحدث هواتفها بشاشة قابلة للطى، وهو Galaxy Z Flip بعدما كشفت عن الإعلان الرسمى عنه أثناء فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار بالأمس.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، أظهر الإعلان تمتع شاشة Galaxy Z Flip بالعديد من المزايا منها إماكينة تشغيلها على زاوية قياس 90 درجة، أى بشكل قائم وتستمتع بكل ميزات الهاتف، الذى يأتى بحجم ذكى للغاية خاصةً عن الطى، بالإضافة لشاشة خارجية قياس 1 بوصة.
يذكر أن سامسونج الكورية الجنوبية كانت قد نشرت فيديو الأسبوع الماضى ضمن الحملة الدعائية لأيقونة سامسونج المنتظرة، ولكن هذه المرة كان الهاتف يخضع للإختبار قبل طرحه بشكل رسمى، والذى سيكون الأغلى سعرًا ضمن هواتف الصانع الكورى هذا العام.