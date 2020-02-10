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تكنولوجيا

سامسونج نشرت إعلان Galaxy Z Flip فى حفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن شركة سامسونج تحضر مفاجأة لعشاقها المنتظرين أحدث هواتفها بشاشة قابلة للطى، وهو Galaxy Z Flip بعدما كشفت عن الإعلان الرسمى عنه أثناء فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار بالأمس.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، أظهر الإعلان تمتع شاشة Galaxy Z Flip بالعديد من المزايا منها إماكينة تشغيلها على زاوية قياس 90 درجة، أى بشكل قائم وتستمتع بكل ميزات الهاتف، الذى يأتى بحجم ذكى للغاية خاصةً عن الطى، بالإضافة لشاشة خارجية قياس 1 بوصة.

يذكر أن سامسونج الكورية الجنوبية كانت قد نشرت فيديو الأسبوع الماضى ضمن الحملة الدعائية لأيقونة سامسونج المنتظرة، ولكن هذه المرة كان الهاتف يخضع للإختبار قبل طرحه بشكل رسمى، والذى سيكون الأغلى سعرًا ضمن هواتف الصانع الكورى هذا العام.

وسيأتى Samsung Galaxy Z Flip بشاشة قياس 6.7 بوصة بتقنية عرض Infinity Flex، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لشاشة إشعارات خارجية قياس 1 بوصة.

وسيحتوى Samsung Galaxy Z Flip على معالج من نوع Snapdragon 855+، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، كما يعمل على نظام Android 10.

وسيمكنك الحصول على Samsung Galaxy Z Flip فى أربعة ألوان هى الأسود والذهبي و الوردى والسيلفر، بعدما رفعت سعره إلى 1400 يورر أي ما يعادل 24500 جنيهًا مصريًا، وهو سعر مرتفع جدًا عكس التسريبات السابقة التى افادت بأن سعره لن يتجاوز 1000 دولار فقط ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.


سامسونج نشرت إعلان Galaxy Z Flip فى حفل الأوسكار
سامسونج نشرت إعلان Galaxy Z Flip فى حفل الأوسكار
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