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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip.. اعرف السعر والمواصفات

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهوتف الذكية فى العالم Galaxy Z Flip رسميًا، ودشنت إسمه بعد تردد أخبار عدة عن أكثر من إسم لـ ثاني هاتف لها بشاشة قابلة للطى، حيث كان قبل ذلك Galaxy Fold 2.

كان قد تم نشر فيديو منذ يومين ضمن الحملة الدعائية لأيقونة سامسونج المنتظرة، ولكن هذه المرة كان الهاتف يخضع للإختبار قبل طرحه بشكل رسمى، والذى سيكون الأغلى سعرًا ضمن هواتف الصانع الكورى هذا العام.

يذكر أن Samsung Galaxy Z Flip سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة بتقنية عرض Infinity Flex، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لشاشة إشعارات خارجية قياس 1 بوصة.

وسيحتوى Samsung Galaxy Z Flip على معالج من نوع Snapdragon 855+، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، كما يعمل على نظام Android 10.

وسيمكنك الحصول على Samsung Galaxy Z Flip فى أربعة ألوان هى الأسود والذهبي و الوردى والسيلفر، بعدما رفعت سعره إلى 1400 يورر أي ما يعادل 24500 جنيهًا مصريًا، وهو سعر مرتفع جدًا عكس التسريبات السابقة التى افادت بأن سعره لن يتجاوز 1000 دولار فقط ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.
سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip.. اعرف السعر والمواصفات
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