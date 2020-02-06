سامسونج تكشف عن Galaxy Z Flip.. اعرف السعر والمواصفات

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهوتف الذكية فى العالم Galaxy Z Flip رسميًا، ودشنت إسمه بعد تردد أخبار عدة عن أكثر من إسم لـ ثاني هاتف لها بشاشة قابلة للطى، حيث كان قبل ذلك Galaxy Fold 2.
كان قد تم نشر فيديو منذ يومين ضمن الحملة الدعائية لأيقونة سامسونج المنتظرة، ولكن هذه المرة كان الهاتف يخضع للإختبار قبل طرحه بشكل رسمى، والذى سيكون الأغلى سعرًا ضمن هواتف الصانع الكورى هذا العام.
يذكر أن Samsung Galaxy Z Flip سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة بتقنية عرض Infinity Flex، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لشاشة إشعارات خارجية قياس 1 بوصة.