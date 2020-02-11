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تكنولوجيا

Samsung تطمح فى بيع 2.5 مليون نسخة من Galaxy Z Flip

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة ساموسنج الكورية الجنوبية عن خطتها لبيع أكثر من 2.5 مليون نسخة من أيقونتها المنتظرة Galaxy Z Flip، وهو ثانى إصدار لها بشاشة قابلة للطى بعد Galaxy Fold، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف غدًا فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، ذكرت تقارير أن الشركة أعدت بالفعل 500 ألف نسخة من الهاتف، وتأمل أن تسحب 4 دفع مماثلة من المصانع وبيعها فى الأسواق، وسيبلغ سعره 1260 دولارًا أمريكيًا.

يذكر أن سامسونج الكورية الجنوبية كانت قد نشرت فيديو الأسبوع الماضى ضمن الحملة الدعائية لأيقونة سامسونج المنتظرة، ولكن هذه المرة كان الهاتف يخضع للإختبار قبل طرحه بشكل رسمى، والذى سيكون الأغلى سعرًا ضمن هواتف الصانع الكورى هذا العام.

وسيأتى Samsung Galaxy Z Flip بشاشة قياس 6.7 بوصة بتقنية عرض Infinity Flex، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لشاشة إشعارات خارجية قياس 1 بوصة.

وسيحتوى Samsung Galaxy Z Flip على معالج من نوع Snapdragon 855+، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، كما يعمل على نظام Android 10، وسيمكنك الحصول على Samsung Galaxy Z Flip فى أربعة ألوان هى الأسود والذهبي و الوردى والسيلفر.

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