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توك شو

277 مُعِدَّة إلكترونية.. العصار: مصنع 300 الحربي يعني الكثير للمصريين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:29 ص
محمد العصار
محمد العصار
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن مصنع 300 الحربي يعني الكثير للمصريين ويعني أن الدولة اتجهت إلى تدعيم الصناعات الدفاعية المصرية حتي تحقق الاكتفاء الذاتى ولا نضطر للاستيراد من الخارج.

وأضاف محمد العصار خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصنع 300 الحربي سيقوم  بالتصدير  بعد الانتهاء من تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، كما أن المصنع يحتوي على 277 معدة إلكترونية وهذا يساعد في  دقة الإنتاج وزيادة في الإنتاجية و هناك اعتمادية عالية علي السلاح المنتج. 

وأوضح محمد العصار ، أن المصانع الحربية المصرية بدأت التصنيع منذ سنة 1954، ونقوم بالاحتفال سنويا يوم 23 أكتوبر بإنتاج أول طلقة مصرية.

وتابع محمد العصار ، أن مصر لها تاريخ عريق في تصنيع السلاح كما ان مصنع 300 الحربي الذى افتتحه الرئيس- أمس- توجد به كميات كبيرة من الآلات الحديثة، وعمالة مدربة تدريبا عاليا.

وأكمل محمد العصار، أن هناك لجنة عسكرية مقيمة في المصنع من إدارة الأسلحة والذخيرة تقوم بمراقبة خطوات الإنتاج ومتابعة خطوات التصنيع للتأكد من سلامة المنتج.
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