ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15808 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5137 نقطة.