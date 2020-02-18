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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:45 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15808 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5137 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 1257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1375 نقطة.
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