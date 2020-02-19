AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأسبوع البيئي.. ندوة عن فيروس كورونا بـ تمريض جامعة الفيوم..صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:35 م
ندوة عن فيروس كورونا
ندوة عن فيروس كورونا
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد  الدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض فى الفيوم الندوة التي نظمتها الكلية عن فيروس كورونا تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.


جاء ذلك بحضور الدكتورة  فاطمة إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمل إبراهيم مدير وحدة الخريجين والدكتورة  امال سرحان مدير وحدة الأزمات والكوارث والدكتورة  حنان عبد الله مدير وحدة تنمية المهارات  بالكلية.


أقرأ أيضا : ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات لتكوين أعمال فنية بجامعة الفيوم


تم خلال الندوة تناول عدد من المحاور التي شملت التعريف بفيروس كورونا الجديد وطرق انتقال المرض وأعراضه الصحية المصاحبة  له وسبل الوقاية منه ومكافحته من قبل المؤسسات والأفراد بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الشخص المصاب.


وقام الدكتور  طلال عبد الرحيم باستعراض تطورات انتشار فيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن و حالات الإصابة والوفاة التي سببها المرض على مستوى دول العالم.


وأشارت الدكتورة  فاطمة إسماعيل أن الندوة تأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم مؤكدةً على ضرورة الاهتمام بإقامة الندوات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا لأخذ الاحتياطات والاعتبارات اللازمة لمكافحته والقضاء عليه.


الأسبوع البيئي.. ندوة عن فيروس كورونا بـ تمريض جامعة الفيوم..صور
الأسبوع البيئي.. ندوة عن فيروس كورونا بـ تمريض جامعة الفيوم..صور
الأسبوع البيئي.. ندوة عن فيروس كورونا بـ تمريض جامعة الفيوم..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمريض المنوفية تنظم ندوة عن فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه

ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا بتمريض عين شمس

حملة للتوعوية ضد فيروس كورونا بتمريض عين شمس

استمرار حملة للتوعية بـ فيروس كورونا في تمريض عين شمس

الجامعات المصرية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

ندوة عن فيروس كورونا بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

ترشيحاتنا

شاهد.. اكتشاف مهم يحل غموض طقوس الموت القديمة

بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

تخفيضات كبيرة على أسعار ام جي mg في مصر .. صور

شاهد.. تلاميذ يرقصون على أغنية حسن شاكوش خلال احتفال المدرسة بمرور 100 يوم على بدء الدراسة

هل يجوز التطهر من البول بالمناديل دون الاستنجاء عند الصلاة.. عالم أزهري يجيب

الإعلان عن قبول دفعة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية ..اعرف مواعيد سحب الملفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

قصة تخصيص أول رقم هاتف للطوارئ في العالم؟.. تفاصيل مثيرة