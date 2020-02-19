الأسبوع البيئي.. ندوة عن فيروس كورونا بـ تمريض جامعة الفيوم..صور

شهد الدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض فى الفيوم الندوة التي نظمتها الكلية عن فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.





جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمل إبراهيم مدير وحدة الخريجين والدكتورة امال سرحان مدير وحدة الأزمات والكوارث والدكتورة حنان عبد الله مدير وحدة تنمية المهارات بالكلية.





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تم خلال الندوة تناول عدد من المحاور التي شملت التعريف بفيروس كورونا الجديد وطرق انتقال المرض وأعراضه الصحية المصاحبة له وسبل الوقاية منه ومكافحته من قبل المؤسسات والأفراد بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الشخص المصاب.





وقام الدكتور طلال عبد الرحيم باستعراض تطورات انتشار فيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن و حالات الإصابة والوفاة التي سببها المرض على مستوى دول العالم.





وأشارت الدكتورة فاطمة إسماعيل أن الندوة تأتي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم مؤكدةً على ضرورة الاهتمام بإقامة الندوات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا لأخذ الاحتياطات والاعتبارات اللازمة لمكافحته والقضاء عليه.