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تعليم

ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات لتكوين أعمال فنية بجامعة الفيوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:32 م
أعمال فنية بكلية
أعمال فنية بكلية السياحة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ورشة العمل تحت عنوان (اعادة تدوير المخلفات لأعمال فنية)، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، بحضور الدكتور رشا عمران وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طاهر حسن مسئول فريق الوعي البيئي بالكلية، وادار ورشة العمل ياسمين بهنس مسئول الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة.


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قام المشاركون فى أعمال ورشة العمل بإستخدام خامات من المخلفات الورقية كورق الجرائد والكرتون والزجاج في تشكيل عدد من النماذج الفنية والتعبيرية التي يمكن أن تشكل واجهة تجميلية في المنازل والأماكن العامة. 


وصرح الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، بان ورشة العمل شهدت تدريب الطلاب والطالبات على أستخدام خامات من المخلفات الورقية كورق الجرائد والكرتون والزجاج في تشكيل عدد من النماذج الفنية والتعبيرية.

ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات لتكوين أعمال فنية بجامعة الفيوم
ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات لتكوين أعمال فنية بجامعة الفيوم
ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات لتكوين أعمال فنية بجامعة الفيوم
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