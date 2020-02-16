ندوة عن فيروس كورونا بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم









شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق ندوة عن فيروس كورونا والتي نظمتها وحدة الأزمات والكوارث بالكلية ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، و بحضور الدكتور رشا عمران وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفي محمود مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية والدكتور محمد مسعود أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب بقاعة المناقشات بالكلية



أكدت الدكتورة رشا عمران علي ضرورة التصدي لمرض الكورونا نظرا لانه سريع الانتشار واهميه التطبيق العملي لما يقدم خلال الندوة وتسعى الكلية إلى توفير جيل معقم لكل الطلاب .







أوضح الدكتور مصطفى محمود على أهمية التعامل مع الفيروس وسبل الوقاية منه وأن هذا الفيروس يؤثر على حركة السياحة في مصر ولهذا من الواجب علينا التصدي له بكل السبل ووقف سرعة انتشاره.



وأضاف الدكتور محمد مسعود أن كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان ولكن فيروس كورونا الجديد مرتبط وبائيا بالمأكولات البحرية والحيوانية.





كما تناول أعراض فيروس كورونا ومنها التهاب رئوي حاد وارتفاع في الحرارة وصعوبات التنفس والسعال كما تناول طرق الوقاية من فيروس كورونا ومنها غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون تجنب لمس الأنف والفم والعينين عند اتساخ اليدين وتجنب الاتصال المباشر مع المصابين بالعدوى.