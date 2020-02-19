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مرأة

بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:13 م
منى فاروق
منى فاروق
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة منى فاروق  لليوم الثانى، مؤشر البحث جوجل، بعد أن ظهرت من خلال مقطع فيديو، تؤكد أنها لا تتلقى أي عروض فنية، ولا تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي؛ بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة.

وتعد منى فاروق من النجمات اللاتى اعتدن على مشاركة متابعيها صورها عبر حساباتها على انستجرام، وقد كشفت هذه الصور عن إطلالاتها التى تجمع بين البساطة و الاحتشام و عدم المبالغة.

وتتميز منى فاروق باقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الأزياء الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى الملابس الكلاسيك.

وتحرص منى فاروق على اختيار تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.


بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق
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