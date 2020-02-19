تسمم أم وفاة طبيعية؟.. القصة الكاملة لرحيل الإعلامية السودانية ريتاج الأغا

توفيت صباح اليوم الأربعاء، الإعلامية السودانية ريتاج الأغا، في أحد مستشفيات الخرطوم، بعد تعرضها لهبوط في الدورة الدموية، أدى إلى وفاتها.









وسببت الوفاة المفاجئة لريتاج صدمة قي الأوساط الإعلامية في السودان والوطن العربي، وتسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الإعلامية السودانية، الذين عبروا عن حزنهم لوفاتها بالرغم من صغر سنها في مرحلة الثلاثينات.









من هي ريتاج؟





ريتاج إعلامية سودانية، قدمت عددا من البرامج التليفزيونية على قناة النيل الأزرق، وكان برنامجها " ما في مشكلة" واحدا من أبرز برامجها الذي حظى بمشاهدة كبيرة.









ريتاج كانت حديثة عهد بالزواج، إذ تزوجت اللؤلؤة السودانية في شهر أبريل 2019، في حفل زواج كبير وصف في الأوساط السودانية بالزواج الملكي.









وقبل وفاتها بأيام بعثت ريتاج برسالة إلى محبيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مناسبة عيد الحب، تبث فيها الأمل وطالبت بالاهتمام بمرضى السرطان أسوة بالاهتمام بعيد الحب " لو كل زول اهتم باليوم العالمي للسرطان زي ما اهتمينا بعيد الحب، كنا جبرنا بخواطر المرضى".









وكانت ريتاج خضعت لعملية جراحية في القاهرة، لكنها لم تفصح عن تفاصيل الجراحة التي خضعت لها؛ إذ كشفت أنها استغرقت عددا كبيرا من الساعات، ومكثت بالقاهرة بعض الوقت، لمتابعة الأطباء، والاطمئنان على صحتها.









وأثناء الثورة السودانية تعرضت ريتاج لاتهامات بمهاجمة الثوار، إلا أنها سرعان ما نفت تلك الاتهامات، وقالت إنها عارية عن الصحة.









سبب الوفاة





تضاربت أقوال الإعلام السوداني حول سبب وفاة ريتاج، إذ ذكر موقع أخبار السودان أن سبب وفاتها هو تعرضها لحالة تسمم نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية.









أما موقع النيلين فنقل عن مصادر صحفية مقربة إلى ريتاج أنها جاءت إلى المستشفى وهي حامل في الشهر الثالث، ووصلت إلى مستشفى دريم في الخرطوم، مصابة بهبوط في الدورة الدموية.



