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أخبار العالم

نتنياهو يوافق على بناء أحياء استيطانية جديدة في القدس

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:21 م
نتنياهو يوافق على
نتنياهو يوافق على بناء احياء استيطانية جديدة في القدس
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سمر صالح

وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا على توسيع مستوطنة جبل ابوغنيم جنوب القدس وذلك بالموافقة على بناء حي استيطاني جديد.

 

وأشارت المواقع العبربة إلى أنه سيتم بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة هناك بالإضافة الى بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة.

 

وقال نتنياهو "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لدي خطة كبيرة اليوم .. إننا نضيف 2200 وحدة سكنية أخرى الى جبل ابو غنيم ولقد أسست هذا الحي عام 1997 عندما انتُخبت لأول مرة رئيسًا للوزراء ".

 

وأضاف "يوجد قرابة 40 ألف شخص هنا اليوم ، ونحن الآن نضيف 10000 شخص آخر. "هار حوما باللغة العبرية"( مستوطنة جبل ابو غنيم)  سيصبح سكانه 50 الف شخص".

 

وتابع نتنياهو قائلا" "وافقت اليوم أيضًا على بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات همتوس 1000 وحدة للسكان العرب و 3000 للسكان اليهود".

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