سرطان الثدى.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة وانتبهي لهذه الأعراض

سرطان الثدى من الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية ويحدث سرطان الثدى عندما تحدث تغييرات تسمى الطفرات في الجينات التي تنظم نمو الخلية و تسمح الطفرات بتقسيم الخلايا وتكاثرها بطريقة لا يمكن التحكم فيها.
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اعراض سرطان الثدى الحقيقة بالصور
يعد سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي. عادة و يتشكل في قنوات الثدي و هي الغدد التي تنتج الحليب وتنقله من الغدد إلى الحلمة. يمكن أن يحدث السرطان أيضًا في الأنسجة الدهنية أو النسيج الضام الليفي داخل الثدي.
ويمكن رؤية اعراض سرطان الثدى الحقيقة بالصور وإكتشافها في مراحله المبكرة ففي كثير من الحالات قد يكون الورم صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به ولكن لا يزال يمكن رؤية أعراض من الممكن رؤية وجود خلل في تصوير الثدي بالأشعة السينية. إذا شعرت بوجود ورم ، فعادة ما تكون العلامة الأولى عبارة عن ورم جديد في الثدي لم يكن موجودًا من قبل. ومع ذلك ، ليست كل الكتل سرطان.
كل نوع من سرطان الثدي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض. العديد من هذه الأعراض متشابهة ، لكن بعضها قد يكون مختلفًا. تشمل أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعًا ما يلي:
- ألم الثدي
- أحمرار وحفر الجلد على ثديك بأكمله
- تورم في كل أو جزء من صدرك
- إفرازات الحلمة
- إفراز دموي من الحلمة
- تقشير ، تحجيم ، أو تقشر الجلد على الحلمة أو الثدي
- تغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم ثديك
- الحلمة المقلوبة
- يتغير فى مظهر الجلد على ثدييك
- كتلة أو تورم تحت ذراعك
على الجانب الأخر تتسال الكثير من النساء ما هى أعراض الثدى الأخرى والتى يمكن إكتشافها مبكرا فوفقا لموقع براسيت سايد إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصابة بسرطان الثدي. على سبيل المثال ، يمكن أن يحدث الألم في الثدي أوالورم الناتج عن كيس حميد. ومع ذلك ، إذا وجدت تورمًا في صدرك أو ظهرت عليه أعراض أخرى ، فيجب عليك مراجعة طبيبك لمزيد من الفحص والاختبار.
لأكتشاف كافة علامات سرطان الثدى السابقة يجب القيام بالفحص الذاتى فتقوم العديد من النساء بإجراء الفحص الذاتى للثدى و من الأفضل إجراء هذا الاختبار مرة واحدة في الشهر ، في نفس الوقت كل شهر. يمكن أن يساعدك الامتحان في التعرف على كيفية ظهور ثدييك وشعورك بشكل طبيعي بحيث تكون على دراية بأي تغييرات تحدث.الوقاية من سرطان الثدى
لا يمكن تجنب بعض عوامل الخطر ، مثل تاريخ العائلة. يمكنك تغيير عوامل الخطر الأخرى ، مثل التدخين. عوامل الخطر لسرطان الثدي ما يلي:
- عمر. يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر. تم العثور على معظم سرطانات الثدي في النساء فوق سن 55.
- وجود أنسجة الثدي الكثيفة. أنسجة الثدي الكثيفة تجعل تصوير الثدي بالأشعة السينية صعبًا. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- الجينات. النساء المصابات بطفرات جين BRCA1 و BRCA2 أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللواتي لا يصبن به. الطفرات الجينية الأخرى قد تؤثر أيضا على خطر الخاص بك.
- الحيض المبكر. إذا كانت الدورة الشهرية الأولى قبل سن 12 عامًا ، فأنت تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- الولادة في سن أكبر. النساء اللاتي لا ينجبن أول طفل لهن حتى بعد سن الخامسة والثلاثين يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي.
- العلاج بالهرمونات. النساء اللائي تناولن أو يتناولن أدوية الاستروجين والبروجستيرون بعد انقطاع الطمث لتقليل علامات أعراض انقطاع الطمث لديهن مخاطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي.
- خطر وراثي. إذا أصيبت قريب قريب بسرطان الثدي ، يكون لديك خطر متزايد للإصابة به. يشمل ذلك أمك أو جدتك أو أختك أو ابنتك. إذا لم يكن لديك تاريخ عائلي لسرطان الثدي ، فلا يزال بإمكانك تطوير سرطان الثدي. في الواقع ، فإن غالبية النساء اللائي يصبن به ليس لديهن تاريخ عائلي للمرض.
- بداية انقطاع الطمث. النساء اللاتي لا يبدأن انقطاع الطمث حتى بعد سن 55 هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
- لم تكن حامل. إن النساء اللائي لم يصبحن حاملات أو لم يحملن قط فترة كاملة من الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
- سرطان الثدي السابق. إذا كنت مصابًا بسرطان الثدي في أحد الثديين ، فأنت تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي في الثدي الآخر أو في منطقة مختلفة من الثدي المصابة سابقًا.
تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي ما يلي:
- الماموجرام. الطريقة الأكثر شيوعًا ويفضل للنساء من سن 40 وما فوق أن يحصلن على تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للتحقق من سرطان الثدي. إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بورم أو بقعة مريبة ، فسيطلب منك تصوير الثدي بالأشعة السينية ويمكن ان يستخدم الموجات الصوتية لخلق صورة من الأنسجة العميقة في الثدي. يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية طبيبك على التمييز بين الكتلة الصلبة ، مثل الورم ، والكيس الحميد.
قد يقترح طبيبك أيضًا اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الثدي.
خلال هذا الاختبار ، سيقوم الطبيب بإزالة عينة الأنسجة من المنطقة المشبوهة لفحصها. هناك عدة أنواع من خزعات الثدي. مع بعض هذه الاختبارات ، يستخدم طبيبك إبرة لأخذ عينة الأنسجة. مع الآخرين ، يقومون بعمل شق في صدرك ثم يقومون بإزالة العينة.
سيرسل طبيبك عينة الأنسجة إلى المختبر. إذا كانت العينة إيجابية بالنسبة للسرطان ، فيمكن للمختبر اختبارها بشكل أكبر لإخبار طبيبك بنوع السرطان الذي تعاني منه.
وتلعب مرحلة سرطان الثدي ومدى نمو الورم دورًا كبيرًا في تحديد نوع العلاج الذي تحتاجه.
للبدء ، سيحدد طبيبك حجم السرطان ومراحله ودرجته (مدى احتمال نموه وانتشاره). بعد ذلك ، يمكنك مناقشة خيارات العلاج الخاصة بك تعد الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعا لسرطان الثدي. لدى العديد من النساء علاجات إضافية ، مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الموجه أو الإشعاع.