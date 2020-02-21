سرطان الثدى.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة وانتبهي لهذه الأعراض

سرطان الثدى من الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية ويحدث سرطان الثدى عندما تحدث تغييرات تسمى الطفرات في الجينات التي تنظم نمو الخلية و تسمح الطفرات بتقسيم الخلايا وتكاثرها بطريقة لا يمكن التحكم فيها.

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اعراض سرطان الثدى الحقيقة بالصور

يعد سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي. عادة و يتشكل في قنوات الثدي و هي الغدد التي تنتج الحليب وتنقله من الغدد إلى الحلمة. يمكن أن يحدث السرطان أيضًا في الأنسجة الدهنية أو النسيج الضام الليفي داخل الثدي.

ويمكن رؤية اعراض سرطان الثدى الحقيقة بالصور وإكتشافها في مراحله المبكرة ففي كثير من الحالات قد يكون الورم صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به ولكن لا يزال يمكن رؤية أعراض من الممكن رؤية وجود خلل في تصوير الثدي بالأشعة السينية. إذا شعرت بوجود ورم ، فعادة ما تكون العلامة الأولى عبارة عن ورم جديد في الثدي لم يكن موجودًا من قبل. ومع ذلك ، ليست كل الكتل سرطان.

كل نوع من سرطان الثدي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض. العديد من هذه الأعراض متشابهة ، لكن بعضها قد يكون مختلفًا. تشمل أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعًا ما يلي:

اعراض سرطان الثدى المبكر

تعد أبرز أعراض سرطان الثدى المبكر هى كالاتى