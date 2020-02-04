في يومه العالمي.. طرق فعالة للوقاية من سرطان الثدي

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يهدف لمكافحة السرطان ورفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

ويعد ويعد سرطان الثدي من الأورام السرطانية التى تتشكل في خلايا الثدي، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.





إقرأ ايضا: وتساهم التوعية بسرطان الثدي، والدعم وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، حيث زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الثدي بسبب التوعية تجاه الأعراض الأولية التي يمكن أن تنذر بالإصابة به.





كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر، ويعزى ذلك إلى حد كبير لعوامل عديدة، مثل: الاكتشاف المبكر، واتباع نهج جديد في العلاج وفهم أفضل لطبيعة مرض سرطان الثدي. طرق للوقاية من سرطان الثدي:

مناقشة الأمر مع طبيبك حول موعد بدء اختبارات فحص سرطان الثدي، حيث ان هناك طرق

يمكن بها الوقاية من سرطان الثدي، ومنها:

إن إجراء تغييرات في حياتك اليومية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذا عليكأخرى