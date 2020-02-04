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مرأة

في يومه العالمي.. طرق فعالة للوقاية من سرطان الثدي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:01 م
طرق للوقاية من سرطان
طرق للوقاية من سرطان الثدي
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آية التيجي
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يهدف لمكافحة السرطان ورفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. 

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

ويعد سرطان الثدي من الأورام السرطانية التى تتشكل في خلايا الثدي، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

وتساهم التوعية بسرطان الثدي، والدعم وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، حيث زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الثدي بسبب التوعية تجاه الأعراض الأولية التي يمكن أن تنذر بالإصابة به.

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كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر، ويعزى ذلك إلى حد كبير لعوامل عديدة، مثل: الاكتشاف المبكر، واتباع نهج جديد في العلاج وفهم أفضل لطبيعة مرض سرطان الثدي.

طرق للوقاية من سرطان الثدي:

إن إجراء تغييرات في حياتك اليومية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذا عليك مناقشة الأمر مع طبيبك حول موعد بدء اختبارات فحص سرطان الثدي، حيث ان هناك طرق أخرى يمكن بها الوقاية من سرطان الثدي، ومنها:

1- الفحص الذاتي:
وتختار النساء أن يفحصن أنفسهم من وقت لآخر، للبحث عن اى علامات او اعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدي، إذا كان هناك تغيير جديد أو كتل أو علامات أخرى غير عادية في ثدييك ، تحدث إلى طبيبك على الفور.

2- الوعي تجاه الأعراض:
ويساعدك الوعي تجاه اعراض سرطان الثدي على فهم التغيرات الطبيعية التي يمكن أن تمري بها عند الإصابة بسرطان الثدي، وتحديد أي علامات وأعراض غير عادية.

3- تجنب شرب المشروبات الكحولية:
المشروبات الكحولية يمكن ان تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، لذا يجب تجنب تناولها او الحد منها بحيث لا يزيد عن مشروب واحد في اليوم.

4- ممارسة  الرياضة:
ويمكن لـ ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل من التمرين في معظم أيام الأسبوع ان يقلل من الإصابة بسرطان الثدي.

5- تجنب العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث:
الجمع بين العلاج الهرموني  في فترة ما بعد انقطاع الطمث قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

6- خسارة الوزن الزائد:
الحفاظ على الوزن الصحي والتقليل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم يمكن ان يحد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي.

7- تناول أطعمة صحية:
النساء اللائي اتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​المكملة بزيت الزيتون، والمكسرات المختلطة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث يركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​في الغالب على الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. ويختار الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر المتوسط ​​الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون ، والزبدة والسمك بدلًا من اللحوم الحمراء.

8- الأدوية الوقائية (الوقاية الكيماوية):
والأدوية التي تحظر هرمون الاستروجين، مثل مثبطات مستقبلات هرمون الاستروجين الانتقائية ومثبطات الهرمونات ، تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ذوات الخطورة العالية في الإصابة بمرض سرطان الثدي.

9- استئصال الثديين:
وتختار النساء الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي في استئصال ثدييها جراحيًا ويدعي (استئصال الثدي الوقائي)، وقد يختارون أيضًا إزالة المبيضين الصحيين (استئصال المبيض الوقائي) لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.
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