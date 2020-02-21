مواصفات مذهلة لسيارة بورش تايكان 2020.. سبب الخلاف بين أغنى رجلين في العالم

اشتعل الخلاف بين اثنين من أغنى رجال العالم، بسبب شراء أحدهما سيارة من نوع مختلف عن التي تقدمها شركة تابعة للرجل الآخر، هذا باختصار سبب الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، والملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية، والذي فضل شراء سيارة مختلفة عن سيارات تسلا.
اشترى الملياردير بيل جيتس سيارته الكهربائية الجديدة وهي سيارة بورش تايكان 2020، ليثير خلافا غير مقصودا مع إيلون ماسك، فما مواصفات السيارة الذي فضل بيل جيتس شراءها وانضمامها إلى أسطول سياراته الخاصة ؟
سيارة «بورش تايكان» الجديدة هي اول سيارة رياضية ألمانية فاخرة، انطلقت إلى الأسواق كمنافس قوي لسيارات تسلا الكهربائية المنتشرة حول العالم، ووفقا لشبكة cnbc فـ تأتي سيارة بورش الكهربائية بسعر يبدأ من 151 ألف دولارا، لسيارة تايان توربو، والتي بها مواصفات مشابهة لسيارة سيدان الفاخرة الكهربائية المنافسة من تسلا مع فارق السعر الضخم.
قدمت شركة بوش نسخة ارخص من سيارتها تايكان، وأطلقت عليها اسم (تايكان 4 إس)، في شهر أكتوبر الماضي بسعر يبدأ من 103 ألف دولارا أمريكيا، وتتميز سيارة بورش تايكان ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 93 كيلو وات، وتعمل بمحركات كهربائية مزدوجة تسمح للمحرك بالعمل بسرعة 60 ميل في الساعة في 3 ثوان فقط، بقوة 616 حصان.
وسيارات تايكان خالية من الجلود في الداخل، حيث تطبق شركة بورش مبدأ التنمية المستدامة للسيارات الرياضية، فهي مصنوعة من الداخل من مواد معاد تدويرها، ومزودة السيارة الحديثة لـ بورش بشاشة تعمل باللمس مقاسها 10.9 بوصة وتوجد بجوار لوحة القيادة وتتميز بالقدرة على التحكم الصوتي.
هذه ليست المرة الأولى التي يفضل فيها بيل جيتس شاء سيارة بورش، حيث تمسك بهذه العلامة التجارية على مدار عدة عقود، فقد اشترى عدة سيارات بورش سابقا، منها سيارة "بورش 911" الفائقة التي اشتراها في عام 1979 عندما بدأ في ربح المال من مايكروسوفت، كما اشترى لاحقا سيارة بورش 930 Turbo، بالإضافة إلى سيارة رياضية Porsche 959 النادرة التي لم يتم إنتاج منها سوى المئات فقط.