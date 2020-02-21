مواصفات مذهلة لسيارة بورش تايكان 2020.. سبب الخلاف بين أغنى رجلين في العالم





اشترى الملياردير بيل جيتس سيارته الكهربائية الجديدة وهي سيارة بورش تايكان 2020، ليثير خلافا غير مقصودا مع إيلون ماسك، فما مواصفات السيارة الذي فضل بيل جيتس شراءها وانضمامها إلى أسطول سياراته الخاصة ؟









تأتي سيارة بورش الكهربائية بسعر يبدأ من 151 ألف دولارا، لسيارة تايان توربو، والتي بها مواصفات مشابهة لسيارة سيدان الفاخرة الكهربائية المنافسة من تسلا مع فارق السعر الضخم. سيارة «بورش تايكان » الجديدة هي اول سيارة رياضية ألمانية فاخرة، انطلقت إلى الأسواق كمنافس قوي لسيارات تسلا الكهربائية المنتشرة حول العالم، ووفقا لشبكة cnbc فـ





قدمت شركة بوش نسخة ارخص من سيارتها تايكان ، وأطلقت عليها اسم (تايكان 4 إس)، في شهر أكتوبر الماضي بسعر يبدأ من 103 ألف دولارا أمريكيا، وتتميز سيارة بورش تايكان ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 93 كيلو وات، وتعمل بمحركات كهربائية مزدوجة تسمح للمحرك بالعمل بسرعة 60 ميل في الساعة في 3 ثوان فقط، بقوة 616 حصان.





وسيارات تايكان خالية من الجلود في الداخل، حيث تطبق شركة بورش مبدأ التنمية المستدامة للسيارات الرياضية، فهي مصنوعة من الداخل من مواد معاد تدويرها، ومزودة السيارة الحديثة لـ بورش بشاشة تعمل باللمس مقاسها 10.9 بوصة وتوجد بجوار لوحة القيادة وتتميز بالقدرة على التحكم الصوتي.



