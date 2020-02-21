AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مواصفات مذهلة لسيارة بورش تايكان 2020.. سبب الخلاف بين أغنى رجلين في العالم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:10 ص
الملياردرين بيل جيتس
الملياردرين بيل جيتس وإيلون ماسك
Advertisements
أماني إبراهيم
اشتعل الخلاف بين اثنين من أغنى رجال العالم، بسبب شراء أحدهما سيارة من نوع مختلف عن التي تقدمها شركة تابعة للرجل الآخر، هذا باختصار سبب الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، والملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت التكنولوجية، والذي فضل شراء سيارة مختلفة عن سيارات تسلا.

اشترى الملياردير بيل جيتس سيارته الكهربائية الجديدة وهي سيارة بورش تايكان 2020، ليثير خلافا غير مقصودا مع إيلون ماسك، فما مواصفات السيارة الذي فضل بيل جيتس شراءها وانضمامها إلى أسطول سياراته الخاصة ؟


سيارة «بورش تايكان» الجديدة هي اول سيارة رياضية ألمانية فاخرة، انطلقت إلى الأسواق كمنافس قوي لسيارات تسلا الكهربائية المنتشرة حول العالم، ووفقا لشبكة cnbc فـ تأتي سيارة بورش الكهربائية بسعر يبدأ من 151 ألف دولارا، لسيارة تايان توربو، والتي بها مواصفات مشابهة لسيارة سيدان الفاخرة الكهربائية المنافسة من تسلا مع فارق السعر الضخم.

قدمت شركة بوش نسخة ارخص من سيارتها تايكان، وأطلقت عليها اسم (تايكان 4 إس)، في شهر أكتوبر الماضي بسعر يبدأ من 103 ألف دولارا أمريكيا، وتتميز سيارة بورش تايكان ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 93 كيلو وات، وتعمل بمحركات كهربائية مزدوجة تسمح للمحرك بالعمل بسرعة 60 ميل في الساعة في 3 ثوان فقط، بقوة 616 حصان.

وسيارات تايكان خالية من الجلود في الداخل، حيث تطبق شركة بورش مبدأ التنمية المستدامة للسيارات الرياضية، فهي مصنوعة من الداخل من مواد معاد تدويرها، ومزودة السيارة الحديثة لـ بورش بشاشة تعمل باللمس مقاسها 10.9 بوصة وتوجد بجوار لوحة القيادة وتتميز بالقدرة على التحكم الصوتي.

هذه ليست المرة الأولى التي يفضل فيها بيل جيتس شاء سيارة بورش، حيث تمسك بهذه العلامة التجارية على مدار عدة عقود، فقد اشترى عدة سيارات بورش سابقا، منها سيارة "بورش 911" الفائقة التي اشتراها في عام 1979 عندما بدأ في ربح المال من مايكروسوفت، كما اشترى لاحقا سيارة بورش 930 Turbo، بالإضافة إلى سيارة رياضية Porsche 959 النادرة التي لم يتم إنتاج منها سوى المئات فقط. 
مواصفات مذهلة لسيارة بورش تايكان 2020.. سبب الخلاف بين أغنى رجلين في العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر أمين: بيل جيتس سيأتي لمصر ليتعلم من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي..فيديو

بعد خطبتها لشاب مصري.. 20 إطلالة مميزة لـ جينفر جيتس

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

بعد خطبتها من المصري نايل نصار.. ماذا نشرت ابنة بيل جيتس على إنستجرام

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أغنى رجلين في العالم.. سيارة تشعل الخلاف بين إيلون ماسك وبيل جيتس

ترشيحاتنا

اللي يلعب معانا يستحمل..حازم إمام يوجه رسالة لـ تركي آل شيخ عقب تتويج الزمالك بالسوبر .. شاهد

عبد الله جمعة بعد الفوز على الأهلي: معلش نزلت غلط

لماذا بيعت صورة أحمد حلمى فى أستراليا بـ 30 ألف دولار

الجنيه يحقق رقما قياسيا أمام الدولار خلال آخر 40 شهرا

الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات الجديدة بـ كورونا في الصين "مبشر"

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء السوبر المصري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد