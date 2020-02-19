أغنى رجلين في العالم.. سيارة تشعل الخلاف بين إيلون ماسك وبيل جيتس

بسبب الحديث عن سيارة اشتعل الخلاف بين اثنين من أثرياء العالم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وترجع إلى رد الملياردير إيلون ماسك على تصريحات للملياردير بيل جيتس حول السيارات.





وكان قد أجرى الملياردير بيل جيتس مقابلة مع احد مشاهير موقع يوتيوب ويدعى ماركيز برونلي، وبسؤاله عن سيارته المفضلة قال بيل جيتس إنه اشترى سيارة كهربائية طراز "بورش تايكان"، ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فقد سأله المحاور أيضا عن رأيه في مساهمات السيارات الكهربائية حول تقليل التغيرات المناخية.









أجاب جيتس بأنها ستظل ذات تأثير مشابه لنظيرتها التي تعمل بالوقود ولكنها قد تساهم في تقليل التلوث في المستقبل، وتحدث أيضا عن سيارات تسلا بأنها صاحبة دور في مكافحة التلوث ولكنه لم يشتري سيارة منها.









حديث جيتس عن سيارته الجديدة لم ينل إعجاب الملياردير إيلون ماسك والذي عبر عن استيائه من تصريحات جيتس خاصة وأنه يعد مؤسس شركة تسلا للسيارات، ونشر إيلون تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر قال فيها: "محادثاتي مع جيتس كانت مخيبة للآمال".