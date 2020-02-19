AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أغنى رجلين في العالم.. سيارة تشعل الخلاف بين إيلون ماسك وبيل جيتس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:40 م
إيلون ماسك وبيل جيتس
إيلون ماسك وبيل جيتس
Advertisements
أماني إبراهيم
بسبب الحديث عن سيارة اشتعل الخلاف بين اثنين من أثرياء العالم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وترجع إلى رد الملياردير إيلون ماسك على تصريحات للملياردير بيل جيتس حول السيارات.

وكان قد أجرى الملياردير بيل جيتس مقابلة مع احد مشاهير موقع يوتيوب ويدعى ماركيز برونلي، وبسؤاله عن سيارته المفضلة قال بيل جيتس إنه اشترى سيارة كهربائية طراز "بورش تايكان"، ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فقد سأله المحاور أيضا عن رأيه في مساهمات السيارات الكهربائية حول تقليل التغيرات المناخية.


أجاب جيتس بأنها ستظل ذات تأثير مشابه لنظيرتها التي تعمل بالوقود ولكنها قد تساهم في تقليل التلوث في المستقبل، وتحدث أيضا عن سيارات تسلا بأنها صاحبة دور في مكافحة التلوث ولكنه لم يشتري سيارة منها.


حديث جيتس عن سيارته الجديدة لم ينل إعجاب الملياردير إيلون ماسك والذي عبر عن استيائه من تصريحات جيتس خاصة وأنه يعد مؤسس شركة تسلا للسيارات، ونشر إيلون تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر قال فيها: "محادثاتي مع جيتس كانت مخيبة للآمال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقائق عن شاحنة تيسلا المصفحة "سايبرتراك"

أرقام فلكية.. كم تبلغ ثروات أغنى 20 ملياردير في العالم؟

بعد خطبتها لشاب مصري.. 20 إطلالة مميزة لـ جينفر جيتس

أسعد المصريين.. قصة الملياردير إيلون ماسك ومهرجانات حسن شاكوش الشعبية

بعد اختراق هاتف مؤسس أمازون ..رئيس تسلا يسخر من أمن واتساب بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

السيسي: نسعى لتدشين منتدى غاز شرق المتوسط ليكون إطارا إقليميا للتعاون

سألنا الجماهير : هل تؤيد رحيل صالح جمعة عن الأهلي؟ .. فيديو

وزارة الكهرباء للمواطنين: انتهى عصر ادفع وبعدين اشتكي.. فيديو

عاجل.. الرئيس الجزائري يأمر بطرد مدير عام شركة أوريدو القطرية فورا

دولة القرصنة.. أردوغان يعلن عن تصعيد جديد في شرق البحر المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض