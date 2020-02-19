انتقاد حاد لـ قصر باكنجهام بسبب الأمير أندرو.. تفاصيل

تهنئة قصر باكنجهام الملكي للأمير أندرو بذكرى ميلاده كانت سببا في الهجوم المتزايد ضد العائلة المالكة، خاصة بعد إعادة النظر في سياسة رفع أعلام الاتحاد في أعياد الميلاد الملكية.





ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، فإنه على الرغم من أن التهنئة كانت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمنشور لتهنئته بعيد ميلاده الستين إلا أنه لم يجن إلا الانتقادات والهجوم المتزايد باعتبار انه تخلى عن واجباته العامة الملكية.









وكان قد نشر القصر الملكي على الحساب الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي بيانا: "اليوم في عام 1960، ولد الأمير أندرو في قصر باكنجهام، وهو أول طفل ولد لعاهل حاكم لمدة 103 أعوام.. عيد ميلاد سعيد لدوق يورك".





ويشتمل المنشور أيضا على صورتين للدوق، تم التقاط إحداها وهو رضيعا والثانية خلال سنواته الأخيرة.





وعلق مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي على المنشور بمعارضتهم الشديدة لتهنئة القصر الملكي له، بسبب الجدل حول علاقته بالمجرم الراحل جيفري إبستين.





وقال المتابعون إنه كان ينبغي على العائلة المالكة تهنئته في حفل خاص في القصر، لأن برغم اتهامه إلا أنه ابن الملكة، أما تهنئته بشكل رسمي فهو قرار غير حكيم نظرا لجميع القضايا الذي يواجهها.