أضا ينتقد غياب تقنية الفار في بطولات إفريقيا: يظلم الفرق

تساءل الإعلامي محمد طارق أضا عن الأسباب التي تحول دون تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، معتبرًا أن غيابها يثير علامات استفهام عديدة.

أشار أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الأمر لا يقتصر على البطولات القارية فقط، بل امتد أيضًا إلى تصفيات كأس العالم التي أُقيمت دون الاستعانة بتقنية الفيديو، متسائلًا عن المبررات الحقيقية لعدم استخدامها، في ظل ما يترتب على ذلك من ظلم محتمل للفرق بسبب قرارات تحكيمية لا يمكن الرجوع عنها.

أضاف أضا، أن غياب تقنية الفار ينعكس سلبًا على عدالة المنافسة، خاصة في المباريات الحاسمة، مؤكدًا أن وجودها بات ضرورة وليس رفاهية.

اقترح الإعلامي محمد طارق أضا أن يُلزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الأندية بتجهيز ملاعبها لاستقبال تقنية الفار، على أن تخوض الفرق غير القادرة على ذلك مبارياتها على ملاعب بديلة تتوافر بها الإمكانات المطلوبة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة.