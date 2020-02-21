موعد عودة لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك فى السوبر المصري

وتقرر عودة لاعبي الأهلي والبعثة بالكامل اليوم الجمعة في تمام الساعة 10.30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.



