موعد عودة لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك فى السوبر المصري

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات المعاناة الترجيحية، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.
وتقرر عودة لاعبي الأهلي والبعثة بالكامل اليوم الجمعة في تمام الساعة 10.30 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.
وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.