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منوعات

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:08 ص
طفل يستيقظ من الموت
طفل يستيقظ من الموت
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عزة عاطف

بعض الأمل وقليلًا من اليأس قد يكونا سببًا في خلق حياة جديدة من العدم.. انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعية مثيرًا للدهشة والتعجب.

يظهر في الفيديو طفلًا لا يتعدى الـ5 سنوات وقد سقط في ترعة مشقوقة وسط أراض زراعية، بينما تطوع عدد من الأشخاص لإنقاذه، حيث بدا أن المقطع قد تم إلتقاطه في إحدى جزر الفليبين.

وقفت أم الطفل في صدمة مكتوفة الأيدي لا تدري ما حل بطفلها الصغير، فقد حمله أحد الأشخاص على ظهره وجعل رأسه للأسفل وبدأ في عملية إنقاذ غريبة من نوعها.

يبدأ الرجل في الركض على الطريق بسرعة والطفل مازال في نفس الحالة على ظهره، ثم يعود ويدور ويركض مرة أخرى بينما يهتز الطفل بشدة خلال تلك العملية.

ويبدو أن الرجل قد وجد في هذا الأمر طريقة فعالة لإخراج الماء من الرئتين، أما في الخطوة التانية يظهر الطفل مستلقيًا على ظهره على الأرض وقد بدا أنه فارق الحياة بالفعل وتوقفت أنفاسه.

لم ييأس الأشخاص من حوله واستمر الرجل في تدليك قلب الطفل والضغط عليه على أمل أن يعود إلى الحياه، ووالدته تنتحب ظنًا منها أنها قد فقدت صغيرها.

وبالفعل تنجح خطة المنقذ وتعود الأنفاس بصعوبة وبالتدريج إلى الطفل، وإذ فجأة يصرخ وكأنه ولد من جديد ودبت فيه الحياة مرة أخرى، مما جعل والدته تنكب عليه بشهيقها وتحتضنه بشدة شاكرة المنقذ.

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