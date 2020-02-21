كواليس تسجيل أغنية وسط البلد من فيلم صندوق الدنيا.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين نيازي، فيديو من كواليس أغنيتها الجديدة "وسط البلد" داخل الاستوديو بصحبة صناع الأغنية الملحن محمدي، والموزع الموسيقي ياسر ماجد.





وكانت الجهة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، قد طرحت الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل اسم "وسط البلد" مؤخرًا، وهي من غناء كل من الفنانة ياسمين نيازي، وعبد الباسط حمودة، ووائل الفنشي.





الأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع ياسر ماجد، وهندسة صوت ياسر حسين، واستديو الرسالة.





فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من خالد الصاوى، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وعلاء مرسي بجانب عدد كبير من النجوم وتم طرحه مؤخرًا في دور عرض السينما.